大陸1名黃姓女子近日到外地出差，臨走前將心愛的德國牧羊犬「大寶」託付給寵物店照顧，交代一些注意事項後便放心離開；1個月後，黃女剛返家就遇上車禍，且傷勢相當嚴重，必須住院治療，只好繼續把寵物交給業者飼養。沒想到，當飼主終於康復回到家，卻驚見愛犬早已腐爛生蛆，爛到只剩下一坨皮毛。

當事人近日在微博「狗與愛的世界」控訴，自己今年5月3日接到公司通知，要求她到外地出差1個月，所以她只好把大寶和另外1隻狗交給「小房子寵物店」照顧；由於該店是朋友介紹，加上黃女先前也曾把狗交給對方，所以她相當放心，僅簡短交代細節後隨即出發赴任。

沒想到，黃女剛結束工作返家，便在自家樓下發生車禍，導致頭部、頸部及全身均有不同程度受傷，隨後住進醫院治療，因此只好繼續把愛犬交給業者照顧；這段時間裡，飼主都有按時間付錢，然而當她康復回家後，卻驚見大寶躺在小臥室裡，早已死亡多時，且屍體腐爛生蛆，只剩下一坨皮毛。

目睹心愛的大寶慘死，黃女隨即聯繫寵物店老闆要求說明狀況，沒想到業者僅淡淡地說「一天不給水，就乾死了」，還反控她未按時支付照顧費，氣得她直接報警處理。當地警方透露，寵物店業者是局裡常客，之前就發生過數起餓死寵物的案例。飼主表示，自己已聯繫律師，準備對寵物店提告，絕對要讓他負起責任。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)