「金鐘視后」黃姵嘉在新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，飾演「命中帶賽」的糕餅店媳婦，與婆婆鍾欣凌連番廝殺。戲外即將滿32歲的她，也在與鍾欣凌對談後，激發出強烈的母愛，不排斥「先有後婚」的她，期待自己3年內能當媽媽，享受孕育生命的過程。

金鐘視后黃姵嘉偶爾會下廚，這次為本刊示範製作簡單的小餅乾。（圖／翻攝自網路）

在《我的婆婆怎麼這麼可愛》中，黃姵嘉是個有話直說的驚世媳婦，讓首度演喜劇的她開心地表示「第一次可以演得這麼狂！」劇中對婆婆鍾欣凌沒大沒小的黃姵嘉，其實相當尊重前輩，「與欣凌姊第一次合作，私下我們最常聊哪個零食好吃，但一上戲就變了個人，互動都很奸詐。」

片場聞臭 抓兇手

劇中黃姵嘉與鍾欣凌上演婆媳衝突，但私下她可是把鍾欣凌當作媽媽看待。（圖／公視提供）

拍攝前，劇組安排黃姵嘉與鍾欣凌、張書偉一起上烘焙課，學習做傳統綠豆椪，她自豪是三人中手最巧的，「可能因為我手比較小，力道也小，不會把餅弄破。」提到自己的手藝，她更得意地說：「有食譜誰都會做啊！」

這次黃姵嘉來到烘焙教室，製作簡單的刺蝟餅乾，當指導老師帶領進行「拍手粉」的步驟時，立刻讓她想起拍戲期間的點點滴滴，「我最喜歡拍手粉的動作，拍戲半年一直有拍到這個步驟。」餅乾底做好後，再以巧克力和堅果點綴就完成，但黃姵嘉塗巧克力時，不小心失手多點了一滴，機靈的她以幽默輕鬆解套，「我幫它點了一顆痣！」

本身講話就很直接的黃姵嘉，有次在片場聞到一陣異味，脫口而出「有人踩到狗屎嗎？」下一秒張書偉立刻招認是自己的腳臭，黃姵嘉笑說：「大家都很沒有包袱。」她接著解釋，張書偉戲中只有一雙塑膠鞋可穿，且時常在廚房接觸烤箱，難免會出汗，拍攝期又是夏天，「都是那雙鞋不好！」

黃姵嘉親手完成的刺蝟餅乾，挺有模有樣。（圖／林俐瑄提供）

價碼凍漲 好佛心

《我的婆婆怎麼這麼可愛》以喜劇風格包裝嚴肅的家族問題，黃姵嘉曾在討論劇本時，好奇地問劇中喪夫又喪子的鍾欣凌「死老公或死小孩哪個比較痛？」對方的回答讓她印象深刻，「欣凌姊說當然是死小孩，那是全世界最痛苦的事，我才更深刻體會，小孩是父母在世界上最愛、最牽掛的人。」

和調酒師男友感情穩定的黃姵嘉，不諱言想當媽媽，「身為一個女生，能有懷孕、養育生命的機會，當母親是非常難得的經歷。」即將滿三十二歲的她，對婚事雖不著急，卻因擔心快生不出來，不時提醒男友趕快「做人」，「他有說好啦！要我再等一、兩年，我能在三十五歲生就滿足了。」

認真學習烘焙技巧的黃姵嘉，最喜歡「拍手粉」這個動作。（圖／焦正德攝）

二○一八年，黃姵嘉以《台北歌手》成為金鐘視后，但壓力也隨之而來，她甚至被嗆 「妳一定很能哭啊！十秒鐘給我落淚！」讓她委屈地說：「我真的很喜歡表演，但我的本分不是迎合別人的期待，只要做好我該做的事，沒有愧對自己就好了。」鍍金後她不但沒漲價，防疫期間還貼心降價共體時艱，只求有好劇本上門，「我的物質慾望比較低，像包包的功能就是裝東西，不需要在意品牌和價格。」

將小麵糰放進烤箱，出爐後就完成餅乾基底，再加以裝飾就成了造型餅乾。（圖／焦正德攝）

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(中時電子報)