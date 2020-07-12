小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】清涼一夏 中角灣百人追浪

新北市金山中角灣國際衝浪基地去年正式啟用，北觀處11日辦理首場大型「百人衝浪體驗營」，在教練帶領下，上百人一起體驗衝浪、SUP立槳，玩得不亦樂乎，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍昨也到場與民眾一起踏浪，直呼「好涼喔！」

【2】高鐵新竹站人行道 拓寬達4米

高鐵通車已13年半，新竹站因臨近竹科與台元科技，一直以來是高鐵沿線重要車站，每天有近4萬人次進出，為使人行空間更加暢通與便利，同時讓高鐵進入竹縣的門面更加以人為本，新竹縣政府展開高鐵新竹站周邊人行道改善計畫，使人行道得以拓寬，方便輪椅族、娃娃車通行。

【3】冥界抓交替 員埔路祭求平安

彰化縣新闢員埔路通車不到1年就發生2死、28人輕重傷的大小事故22件，「抓交替」之說，不脛而走，掀起不安！員林市、埔心鄉、大村鄉3公所，聯合沿線8家宮廟，11日共同舉辦祈安路祭普渡法會，1600桌普渡供品陣容壯觀，法會持續一整天。

【4】玉井芒果冰店夯 老街湧錢潮

台南玉井是台灣芒果主要產地，目前正值愛文芒果產季，當地老街中正路芒果冰店林立，每到假日吃芒果冰的遊客蜂擁而至，每每造成老街及周邊道路塞車，人潮與車潮也為玉井老街帶來可觀錢潮，店家甚至忙到要用小跑步送餐。

【5】邁狂提政策 蓁拍影片給驚喜

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁11日參加活動、座談、掃街，行程密集，對比對手李眉蓁只有1個行程，他要李「做自己、行程不要像韓國瑜」。李眉蓁陣營發言人鄭照新強調，李正在拍攝歌舞影片，不公開是為了留給大家驚喜。

(中時電子報)