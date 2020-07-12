美國總統川普11日前往華特里德國家軍事醫學中心探視受傷士兵時，終於戴上口罩，這是川普首度在公開場合中戴上口罩，他聲稱，從未反對戴口罩過。

美國總統川普昨（11）日前往馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）探視受傷士兵時，終於戴上口罩，這是川普首度在公開場合中戴上口罩，他聲稱，「從未反對戴口罩過。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在拒絕數月後，川普昨日前往華特里德國家軍事醫學中心探視受傷士兵時，被拍到短暫戴上口罩，當時他戴著深色口罩行經醫學中心長廊，身旁隨行的官員及護衛也都戴上口罩。這是新冠肺炎疫情爆發以來，川普首度被白宮記者團拍到戴上口罩，他先前屢次公開拒絕配合公衛專家戴口罩的建議。

川普造訪華特里德國家軍事醫學中心前，對記者表示，「如果你一定要知道的話，我可能會戴上口罩，我認為當你在醫院裡，特別是和許多士兵說話，他們當中有些人才剛動過手術，我認為戴口罩是一件很棒的事」，「我從未反對戴口罩過，但我相信應該要在一定的時間和場所。」

CNN先前報導，在幕僚「強烈懇求」下，川普才同意在公開場合中戴口罩，為支持者樹立典範。

川普9日接受福斯新聞（Fox News）專訪時，曾自嘲此次視察行程，「我預計進入華特里德國家軍事醫學中心時會戴上口罩，你在一間醫院，我認為這是非常適當的事。」川普10日再重申，戴口罩對他而言「不是困難的事」。

(中時電子報)