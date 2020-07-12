最新(11日20時)美國(GEFS左圖)及加拿大(GEPS右圖)系集模式模擬顯示，熱帶擾動未來在台灣東側海面呈現「大迴轉」(recurve)路徑，有的距離台灣較遠，有的則距離甚近。其強度是否會跨過「輕颱」的標準？有不確定性！(圖擷自tropical tidbits/吳德榮專欄)

台灣東南方海域目前有熱低壓發展，是否會發展為颱風有待觀察。對此，氣象專家吳德榮表示，熱低壓未來在台灣東側海面呈現「大迴轉」路徑，模擬距離台灣有遠有近，其強度是否會變輕颱？不確定性仍高。台灣颱風論壇指出，它最近台灣海面的時間應會在下周二。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新(11日20時)美國(GEFS)及加拿大(GEPS)系集模式模擬圖顯示，它未來在台灣東側海面呈現「大迴轉」(recurve)路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近。其強度是否會跨過「輕颱」的標準？系集模式模擬亦顯示，有「不確定性」！應密切觀察其後續發展。

台灣颱風論壇則指出，此熱擾動位於太平洋高氣壓南側，屬於東風波下的產物，持續朝西移動，下周二左右抵達台灣東方海域。由於太平洋高氣壓強盛，且前方的垂直風切偏強、較為乾燥，環境不適合讓它有顯著發展。不過，由於海溫較高、蓄積能量多，還有2天可觀察它會不會有意外發展。

(中時電子報)