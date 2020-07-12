《音你強大》慈善音樂會11日晚間線上直播，集結25組歌手獻聲參與，包括品冠、方泂鑌、柯以敏及車志立等人，共同為由楊采妮、李心潔及梁詠琪等人聯手成立的「小黃花教育基金會」籌款，向弱勢兒童伸出援手。身為二個孩子父親的品冠，感性表示：「當了爸爸後，對小孩相關的事都會比較留意，我跟老婆在台灣都會固定找一些朋友，一同捐助食物、物質到五股的一家育幼院，這次小黃花基金會募款當然義不容辭參與。」

人在台灣的品冠此次以預錄方式送上愛心，以吉他自彈自唱〈起床〉及〈隨時都在〉等三首歌，其中劉若英的〈透明〉，是品冠第一次公開翻唱自己寫給別人的作品，別具意義。由於新冠肺炎疫情肆虐半年，品冠的家鄉馬來西亞為防疫實施行動管制至8月31日，雖之前因疫情趨緩、大馬民眾可跨州移動，但依舊無法出入境，也因此品冠自農曆過年與家人在東京團聚後，至今好幾月沒見到定居大馬的爸媽及其他家人，令他非常想念，品冠說：「本來計劃趁小孩放暑假時帶他們回大馬老家，但現在不可能了。」等行管解除後，品冠最想做的第一件事，就是立刻訂機票回大馬一趟。

品冠昨晚為慈善獻聲。（攝影《音你強大》官方臉書直播節目）

(中時 )