洋基終結者「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)的新冠肺炎檢驗比隊友慢，原本預期晚一點才到訓練營，但他現在沒辦法進去了。查普曼本周末宣告感染新冠肺炎，有輕微症狀，在「可預見的未來」都無法上場(7月24日開季)。

這是個重大打擊，總教練波恩(Aaron Boone)仍慶幸沒有更多人染病，目前主力打者勒瑪修(DJ LeMahieu)也中鏢隔離。波恩說隊上還有另一位救援王布瑞騰(Zack Britton)可以代班，「布瑞騰曾是頂級終結者，現在依然是很好的投手，他能夠勝任。」

美國未見好轉的疫情讓本季仍有許多疑慮，太空人因為有員工染病，本周末是第2次取消訓練。對此洋基已有心理準備，外野手希克斯(Aaron Hicks)說：「我們很難撐過整季都沒人生病，任何時候都可能有人染病。還好我們整隊很愛打電玩，不必擔心他們出門趴趴走。」因為憂心疫情，至今聯盟有12位球員放棄復賽。

(中時電子報)