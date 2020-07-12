36歲的希曼尼茲（Ubaldo Jimenez）曾是科羅拉多洛基的王牌投手，之後曾待過克里夫蘭印地安人、巴爾的摩金鶯，還曾前往多明尼加打球，今年球季前回到洛磯，雙方簽下小聯盟合約，原以為希曼尼茲有機會能一展身手，豈料大聯盟受到疫情影響縮短賽季，近日球團公布的60人大名單也未出現他的名字，令他非常訝異。

據《丹佛郵報》報導，當洛磯決定將希曼尼茲屏除在60人名單外時，他感到有些措手不及，他說：「一方面，我感到驚訝，因為在停賽期間我參加了每次的先發投手會議，而且我必須將每週的投球計畫告訴教練團，因此，當我收到自己不在名單內的消息時，就是在球隊被要求建立名單的前兩天，當然，我感到措手不及。」

希曼尼茲繼續說：「另一方面，大概在幾秒鐘後，我意識到這樣的異動已經不是什麼新鮮的事情，因此我強迫自己接受這只是他們的行為和經營模式，正因如此，我想感謝他們，並祝他們好運。」不過他也澄清，自己身體還很健康，還沒打算退休，至於下一步如何就交給上帝。

希曼尼茲2010年投出生涯年，單季19勝8敗、防禦率2.88成績單，同年不僅入選全明星賽，還完成隊史首次的無安打比賽，季末在國聯賽揚獎票選排名第3位，不過隔年季中被交易至印地安人，2014年和金鶯簽4年5000萬美元合約，但最後2年成績不理想，2017年成為自由球員後就沒有在大聯盟出賽過。

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(中時電子報)