一名黃姓婦人在宜蘭租地，建置室內水耕設備，計劃與女兒一起種植「冰花」「印加果」等食材，打造現採現吃的養生餐廳；但黃婦指控，出租農舍與農地的地主是「惡房東」，不僅隱瞞農舍是違建，還遲遲不提供相關文件，讓她辦不成營業登記，二年來無法生產、出售產品，害她投入新台幣一千五百萬元卻無法回收，最後地主還告上法院要求她提前返還土地與農舍；黃婦懷疑地主騙她修繕農舍，讓她資金用盡後再有計劃地把她趕走，氣得控告地主詐欺。

端午連假前夕，國道五號台北往宜蘭雪隧路段創下連續塞車三十六小時的紀錄，黃姓婦人也塞在車陣中，從醫院趕回位在礁溪的農場，手臂上還帶著心導管檢查造成的瘀青。黃婦指控，她從二０一八年租下這處農舍，至今已經二年半，林姓地主堂兄弟兩人卻一再推拖，遲遲不協助她辦理營業登記，害她始終無法營業，終於在去年繳不出每個月六萬元的租金；地主也因此在去年向法院提出民事告訴，要求黃婦歸還土地與農舍。

黃婦的丈夫出示宜蘭縣府的公文，指地主隱瞞原有的農舍建物是違建，又不協助補辦手續。（圖／黃耀徵攝）

禍不單行，黃婦依照法院寄送的通知書指示，在六月十一日上午跑到宜蘭縣五結鄉的宜蘭地方法院羅東簡易庭，到了法庭詢問後，才發現通知書上寫錯地方；黃婦又氣又急，當場覺得胸口絞痛，趕緊由她的丈夫送到醫院檢查。黃婦的丈夫鄧先生在檢查結束後回到農場，看到門口張貼一張通知，到派出所查看才知道，原來法院在八日又重新寄發另一張通知書，將開庭地點改到位在宜蘭市的地方法院，讓鄧大嘆運氣欠佳，租地發生糾紛，官司又噩運不斷，「十一日早上要開庭，八號才通知新的開庭地點，我們怎麼收得到？」

林姓地主其中一位兄弟批評黃婦的控訴是「亂講」，並指控黃婦「到處租房子不繳房租」；他說，「這件事已經請律師打官司，是她（指黃婦）欠房租都不繳。」林姓地主說，黃婦當初訂定合約的時候，沒有註明要地主提供所有權狀去辦登記，也沒有農地農用，「哪有租地第二天就要拿所有權狀的？萬一她把我們土地拿去賣掉怎麼辦？」

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(中時電子報)