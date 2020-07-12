「我本來想成立一個養生食品會館，跟孩子做一些事業，結果被搞得身心俱疲。」黃婦說，她租下這一處農地與農舍，因為冰花生長需要環境控制，先後花費了一千多萬元，在原有農舍旁搭建鐵皮屋頂，並在鐵皮下建構水耕設備，準備在半室內的環境種植冰花。她計劃打造一座「快樂農場」，讓民眾認養這些作物，自己種植、採收，採下後可以當場烹煮，安心吃自己種植的冰花等養生食品，但卻一直無法申請營利事業登記，弄得她不僅資金已經花光，更因為太過煩心，身體也出現問題，上次在法庭外身體不適，送醫檢查出心臟可能有問題，醫生安排到台北大醫院接受心導管檢查，近日結果將出爐。

黃婦指控說，地主林姓兄弟一直不肯提供土地謄本以及農舍建築的使用執照，讓她無法申請合法登記，因此無法對外營業，資金周轉出現問題；不僅如此，黃婦在二０一九年四月收到縣府寄來《違章建築補辦手續通知書》，指除了她搭建的鐵皮之外，原本農舍的鋼骨及鋼筯混建凝土建築，共有三百多平方公尺都是違建，要求限期補辦建築執照。

黃婦說，她從二０一八年三月起就多次請求地主提供房舍的使用執照等文件，以辦理農舍營利事業登記，並申請加蓋鐵皮棚架為「雜項使用」，以便合法使用，但地主總是嘴裡說「好」就沒有下文。「我已經付了一年多的房租了，地主仍不處理，還要欺騙我。」黃婦無奈地說，縣府承辦人員指點她說，就算地主原本沒有使用執照，也可以提供相關文件，進行補辦，「可是地主一直不願出面解決，也不提供原本申請的建物使用執照讓我們去補辦執照。」

林姓地主其中一位兄弟批評黃婦的控訴是「亂講」，並指控黃婦「到處租房子不繳房租」；他說，「這件事已經請律師打官司，是她（指黃婦）欠房租都不繳。」林姓地主說，黃婦當初訂定合約的時候，沒有註明要地主提供所有權狀去辦登記，也沒有農地農用，「哪有租地第二天就要拿所有權狀的？萬一她把我們土地拿去賣掉怎麼辦？」

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(中時電子報)