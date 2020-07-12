新北市金山中角灣國際衝浪基地去年正式啟用，北觀處11日辦理首場大型「百人衝浪體驗營」，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍昨也到場與民眾一起踏浪。不過，蘇貞昌的臉色異常蒼白，引發網友熱議。

林佳龍在臉書PO出與蘇貞昌一起參加衝浪活動的合照，寫道「蘇貞昌院長很體貼，陽光很烈所以先把電火球蓋起來」。

照片中蘇貞昌戴帽子、墨鏡，但臉色超白意外引發熱議。網友留言表示「是不是按到美妝App？」「院長防曬擦很厚喔」「唉唷，院長唇紅齒白的餒」「院長的防曬太白了！還是是美肌開太強？」「院長你太白了吧」「有點像海大富海公公」。

對此，蘇貞昌在IG解釋，「我原本不知道甚麼是CC霜，今天我知道了」，自嘲「真相太白」「江湖走跳色號要挑」，女兒蘇巧慧也在底下留言說「.....我的錯....（跪）」，拿了偏白皙的CC霜色號給蘇貞昌擦，才會導致臉色過白。

真相曝光後，林佳龍也在臉書補充說明，「院長防曬正確示範，原來是巧慧提供的CC霜」。

女兒蘇巧慧拿了偏白的CC霜色號給蘇貞昌擦，導致臉色太白，蘇巧慧在IG留言曝真相。（圖／摘自蘇貞昌IG）

(中時電子報)