大陸遼寧省一間工廠昨（11日）晚間發生爆炸，強烈火光瞬間照亮整個夜空，威力之大讓附近許多居民家的玻璃都被震碎，還有10多位民眾受到波及，受傷後只能無助的躺在地上。

綜合陸媒報導，發生爆炸的工廠位於遼寧省阜新市清河門區的生化工業園區，至於事發的區域疑似是污水處理廠，爆炸時間約為昨日晚間8時40分許。爆炸發生一刻被民眾、監視器錄下，只見原本漆黑一片的夜空突然一片火光，比白天還亮。

許多民眾在爆炸當下還以為是大地震，附近屋舍受不了強大爆炸威力，玻璃紛紛被震碎；警方、消防隊也緊急動員，立刻趕往現場救火及搜尋可能受困、受傷的民眾，現場有許多民眾遭受波急，只能躺在地上等待救援。

警方表示這起爆炸並未造成嚴重的財物損失，沒有任何人死亡，不過有15名傷者留院觀察，另有2名輕傷民眾留院治療，其餘被送到醫院的民眾皆無大礙，已經出院。

許多網友看到爆炸影片後紛紛表示「保佑平安」、「應該取締化工園區」、「污水處理廠怎麼會爆炸」、「有毒」、「今年太難了吧」、「玻璃都炸碎了」、「怪不得聞到了硫化氫的味道」。

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(中時電子報)