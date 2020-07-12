「志玲姐姐」林志玲去年嫁給日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA後，就鮮少出現公開場合，昨(11日)她驚喜現身，擔任今年台北電影節頒獎典禮開場引言人，獲得滿場掌聲，而優雅如昔、狀態極佳的她，也令外界驚艷不已，她也在IG曝光美照，網狂讚「永遠的女神」。

林志玲一襲粉色薄紗禮服現身。(圖／台北電影節提供)

林志玲一襲粉色薄紗禮服現身台北電影節，逆天長腿若隱若現，之後她也在IG曬出感性引言全文，並曝光多張美照，只見她背後直接開深V到腰，白皙光滑美背見客，性感又優雅，而剪了妹妹頭劉海的她，更是顯得年輕不少，雖然有部分網友認為她長得和過去不太一樣，質疑「她是不是整容了？」不過美麗倩影仍受到廣大網友狂讚。

「感覺變年輕很多欸，狀況超好的」、「嫩出水了」、「還是一如既往的美艷動人」、「這是23歲吧，太美了」。而腳踩高跟鞋、小腹平坦的她，也打破懷孕傳聞，她也特地曬出腳趾特寫，讓網友也笑回「大拇指很可愛」、「最後一張腳好美」。

而志玲姐姐為何會現身北影？據《聯合報》報導，台北電影節總監李亞梅表示，因為得知林志玲在台北，剛好頒獎嘉賓都已確定，希望她能當引言人，林志玲也立刻答應到場支持。

(中時電子報)