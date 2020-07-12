《音你強大》慈善音樂會11日晚間線上直播，集結25組歌手獻聲參與，包括品冠、方泂鑌、柯以敏及車志立等人，共同為由楊采妮、李心潔及梁詠琪等人聯手成立的「小黃花教育基金會」募籌，向弱勢兒童伸出援手。馬來西亞為嚴堵新冠肺炎疫情實施行動管制（行管）至8月31日，雖之前因疫情趨緩、大馬民眾可跨州移動，但仍無法出入境，人在檳城老家的方泂鑌，昨以預錄方式送上愛心共襄盛舉，自彈自唱〈壞人〉及〈我只在乎你〉，他感性地說：「很開心能盡自己一份棉薄的力量，希望大家支持活動，讓更多有需要的人獲得幫助。」

阿鑌第一次參與線上演出，雖之前偶爾會在臉書或IG直播、分享音樂，「很榮幸參與這麼有意義的活動，線上演出的感覺，很像在棚內錄節目時唱歌」；農曆過年前飛回大馬與家人團聚，休長假儲備創作能量，沒想到大馬行管期限一延再延，影響他無法飛出國唱商演等活動，在台灣定居12年的阿鑌表示，待行管結束希望立刻飛回台灣，與台灣歌迷及眾多好友相聚。這個月17日將過生日的阿鑌，昨提前許下心願，期盼疫情盡快過去，「疫苗趕快出來，大家都能安全」。

方泂鑌昨為公益慈善活動獻聲。（翻攝《音你強大》官方臉書）

(中時 )