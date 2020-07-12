謎片的劇情往往讓人意想不到，沒想到繼母與繼子談戀愛還懷孕，真的在現實社會中上演。俄羅斯網紅（Marina Balmasheva）與小15歲繼子大搞不倫戀，甚至背著丈夫偷偷來；最新近況曝光，他們昨（11日）開心宣告登記結婚，接下來準備迎接腹中孩子。

瑪麗娜13年前與前夫阿列克謝（Alexey）結婚，2人共同養育阿列克謝和前妻所生的7歲兒子弗拉基米爾（Vladimir），並陸續領養了5名孩子，但看似美滿的婚姻，卻以離婚收場。阿列克謝日前在節目上控訴，聽見瑪麗娜竟與弗拉基米爾在房間進行性行為的歡愉聲，當下心都碎了。

瑪麗娜離婚後，不甩外界眼光，大方在IG上公布自己的新歡就是繼子弗拉基米爾；2人常常放閃，日前還拋出已懷孕的震撼彈，引起各界議論。

瑪麗娜昨（11日）更新近況，開心分享腹中胎兒已有11、12周大，看起來應該是男生；同時她也向大家宣布，經過風風雨雨，2人終於登記結婚了。她透露，登記過程中還發生小插曲，就是他們把戒指忘在車上了，但沒有影響到好心情。

至於前夫阿列克謝則不斷痛批瑪麗娜的行為，認為瑪麗娜誘拐兒子；他氣憤指出，如果瑪麗娜的外遇對象不是兒子，自己還會選擇原諒她。

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(中時電子報)