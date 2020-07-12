高雄市長、議長目前進行補選中，但若議長補選不慎失利，國民黨主席江啟臣改革成效與選戰成績將備受挑戰，近期更被外界解讀，可能會與前高雄市長韓國瑜聯手擋前新北市長朱立倫。前行政院副祕書長、桃園代理縣長黃敏恭分析後認為「韓國瑜確實有超強爆發力」，並直言國民黨的問題。

黃敏恭近日接受港媒《中評社》專訪，被問及韓國瑜代表國民黨參選2020慘敗，且高雄市長又被罷免，外界矚目，「若朱立倫有意準備2024，韓會不會成為朱的絆腳石？」黃敏恭則指出，「沒有人可以代替韓國瑜說話，但不可否認的是，韓確實有超強爆發力」，但是「韓在2020年接連遇到兩次挫折，勢必沈潛與療傷，對於未來還在冷靜思考」。

記者再問，「韓會不會選2024？」，他認為，「任何可能都不能排除，但也不能武斷說，黨內任何競爭或動作都跟韓連結，以後發展還是要看情勢」。

至於外界傳言「下屆黨主席可能是韓朱江競爭？甚至江韓聯手擋朱？」，黃敏恭強調，現階段都是假設，朱立倫的性格也不是如此。「國民黨的問題在於，現階段不夠努力經營年輕族群，畢竟2020大選，民進黨拿到817萬票，藍軍就是輸在年輕人，應扣緊年輕人想法」。

對於黨內這些說法，朱立倫昨出席活動表示，「大家都是中華民國，國民黨也只有防綠聯盟」。江啟臣也說，擺明挑撥離間的說法，他不會上當。

(中時電子報)