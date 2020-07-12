美國總統川普昨（11）日前往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）時戴上口罩，這也是新冠肺炎疫情爆發以來，川普首度在公開場合中戴上口罩。對此，資深媒體人黃創夏諷刺表示，當政客終於想通的時候，「受損的不止是他的聲望，而是很多因他的愚蠢帶來之無可彌補的傷害！」

據CNN報導，川普首度在公開場合中戴上口罩，並稱「戴口罩是一件很棒的事」、「我從未反對戴口罩過」。對此，黃創夏在臉書指出，政客永遠自以為聰明，其實最後才發現自己最笨！他說可嘆的是，當政客終於想通的時候，「受損的不止是他的聲望，而是很多因他的愚蠢帶來之無可彌補的傷害！」

網友則回應表示「連任之路如果失敗，自己搞砸的成分居多」、「他一直堅持不戴罩是在反智個什麼勁的」、「政客若有等級，川普還是比拜登好一些」、「堅定的信念終於改變」、「終於肯定台灣的口罩國家隊，非浪得虛名。空氣傳染最有效的方法是阻絶，「口罩」正是小兵立大功的最前線，薄薄的一片，幾乎感覺不到它的存在。應宣導全美國人在公共場所戴口罩，疫情會迅速的受到控制」。

(中時電子報)