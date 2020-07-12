今年7月至今仍無颱風生成，天氣風險管理公司總監賈新興日前指出，若至7月28日前都無颱風生成，將破最晚7月颱紀錄，不過今天清晨位於菲律賓東方海面出現熱帶擾動發展，但未來是否有機會跨過輕颱門檻？則仍有變數。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，根據最新的美國(GEFS)及加拿大(GEPS)系集模式模擬圖顯示，今晨在菲律賓東方海面上有熱帶擾動正在發展，且未來路徑會在台灣東側海面呈現大迴轉，部分模擬顯示距離台灣較近，部分則較遠，但是否將成為輕颱還是充滿不確定性。

賈新興10日時於臉書貼文指出，歷史資料顯示，過去最晚生成的7月颱是在1975年7月27日生成，因此只要今年的7月颱在7月28日生成就會突破紀錄，當然也不排除會發生7月無颱的罕見紀錄。

吳德榮進一步說明今日至周六的天氣狀況，他指出這段時間台灣持續在太平洋高壓的西緣，低層盛行偏暖的西南風，中層則有微弱「太平洋高壓脊」的沉降氣流，帶來持續高溫的條件。

因此今日各地區晴朗酷熱、紫外線強，吳德榮提醒，最高溫約落在36、37度左右，地理環境較特殊的盆地、縱谷，仍有升至38度以上的機率，要注意防曬、防中暑。各地區氣溫：北部24至37度、中部23至37度、南部25至37度、東部23至38度。

另外，由於未來一周台灣上空的「太平洋高壓」並不強，無法壓制午後地表加熱後的「大氣不穩定度」釋放，吳德榮說，小範圍強對流發展仍會持續。清晨上午中南部偶有局部短暫降雨，午後有小範圍雷陣雨，大部分在山區，小部分在平地發展；周三至周六低層水氣略增，「不穩定度」提高，降雨會更為明顯，午後對流影響的範圍也會增大。

(中時 )