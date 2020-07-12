大陸東莞虎門威遠島靠近虎門大橋附近的一處海灘，出現上萬隻發臭的豬腳以及不明動物內臟且綿延達1公里。東莞虎門鎮水務局工作人員獲報後已前往清理，並表示當地警方已經介入調查。

根據《澎湃新聞》報導，11日上午大陸多名網友向《東莞時報》爆料表示，附近沙灘上出現大量腫脹發白的豬腳，以及詭異的動物內臟；水務局工作人員接獲通知後，立即前往查看並派人清理；水務局員工到場查看後表示，「發現豬腳和內臟的海岸有近1公里長，目測有幾十噸。」

為了避免這些豬腳和內臟在高溫下加快腐敗變質，影響周邊的景觀和環境，當局人員已加速清理，並表示清理完成後，會將這些莫名出現的豬腳和內臟，進行相關處理後再銷毀。根據現場工作人員估測，這些豬腳總量可能超過20噸，至於這些豬腳究竟是來自哪裡？貨主是誰？又是什麼原因被沖到附近的海岸邊，目前當地警方仍在調查當中。

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(中時電子報)