湖人球星詹姆斯(LeBron James)自稱準備好「大開殺戒」了，他在IG發布一張自己躺在醫療艙的合成照，仿效漫畫主角「要衝出冬眠機，清除眼前的所有敵人。大家當心了。」意外的是詹姆斯不打算在場內聲援黑人民權，他不會在球衣使用種族平權標語。

詹姆斯周六對《美聯社》說：「我讚揚在球衣放上標語的人，我沒有不尊重那些標語的意思，只是這與我設定的任務目標不完全一致。」聯盟列出一張標語清單供球員選擇，最多人選擇的是「平權」，其次才是BLM，但詹姆斯沒有參與決策過程，他找不到自己喜歡的標語。

「我做的一切事情都自有道理，我不需要貼在背上給大家看。這項任務我努力很久了，現在很多人願意傾聽、理解，但也有很多人不願意正視美國的種族問題。我想讓大家知道我們也是人，不是只能專門貢獻天賦的人(不是打籃球的機器)。」

酸民挖苦詹姆斯「閉嘴乖乖運球了」，但以詹姆斯平日的社群聲量，他的姓名字號亮出來就已經代表著黑人力量，根本不需要標語。這波黑人民權運動在西方社會獲得迴響，聯盟的非美國球員也願意支持。僅少數球員不使用標語，屆時只會照常掛上自己的姓氏，反而讓他們更顯眼。

(中時電子報)