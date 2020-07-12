台北市中山區大直計程車服務站傳計程車司機在車內猝死。一名年逾50歲的小黃司機，在中午時被人發現倒在駕駛座上，確認後已無呼吸心跳。檢方驗屍後，初步確認為死亡原因為心因性休克，疑似是天氣炎熱在車內休息，引發熱衰竭導致猝死。

據《東森新聞》報導，當日的司機室內休息室未開放，他湊巧在車內休息，並將引擎蓋掀起幫車體散熱，之後便在車內吃便當小歇。怎料，不久後就在車內被發現猝死身亡。更有司機目擊一切表示，以為當時他在車上趴著休息，沒想到會就此發生憾事。

檢察官驗屍後，初步確認死因為心因性休克。由於交通部規定，計程車車窗玻璃不得黏貼深色隔熱紙，因此每到夏季，車內若未開冷氣就像烤箱般讓人熱的發瘋。事發當日中午最高氣溫37.8度，且此位司機停車處在空地正中央，缺乏遮蔭物，因此不排除是高溫照射下，車內溫度飆高，因熱衰竭引發司機猝死。

(中時電子報)