民進黨桃園市議員王浩宇遭發起連署罷免，其表叔、中壢區信義里里長邱仁德，也設連署站「罷王」。前民眾黨發言人陳思宇日前在臉書PO出長文力挺王浩宇，網友留言卻「歪樓」，敲碗兩人在一起，不過昨（11）日陳思宇卻要求王浩宇，為消費前高雄議長許崑源誠心道歉，直言「又在浩呆了」。

陳思宇表示，不管王浩宇被表叔反對、農舍違建雙標，又或者是否利用綠黨作為投名狀而加入民進黨等爭議，這些事情終究是個人私德，民眾自己也會理性判斷，但做政治不能連人性的最後一點良善都不給，死者為大，卻又為什麼連道歉都搖擺不定呢？而這樣是有道歉還是沒有道歉呢？是有錯還是沒有錯呢？

如果王浩宇覺得自己沒有錯，陳思宇質疑，為何又要在6月6日事情爆發時，說「因此造成誤會，我願致上最深的歉意」？為什麼6月8日時，在媒體及自己臉書上，當大批群眾抗議時，卻又再度道歉呢？

陳思宇指出，任何生命的逝去都是一場悲劇，生命不該是被玩弄、利用的政治工具，但王浩宇的道歉卻反反覆覆，當憤怒的民眾湧進時，趕緊撤文甚至在媒體前道歉說明，當回歸臉書同溫層時，又嘲諷他人、收回認錯，不誠心的道歉，只是對死者與其家屬進一步的傷害。

王浩宇被叔叔帶頭罷免、反對，陳思宇願意站出來說這是私事，與大家無關，但她認為，政治真的不能連人性最後的善良都沒有，「所以王浩宇議員，還是請你『誠心的道歉吧』！」

對此，王浩宇表示，當初之所以刪文道歉，是因為知道韓粉在政治操作、知道杏仁哥在無理取鬧，而民眾黨跟著韓粉拿這題目攻擊，是想告訴大家，他們認同許崑源遺孀跟國民黨議員提告的動作，選擇跟韓粉站在一起。

（圖／摘自王浩宇臉書）

兩人一下子隔空互挺，一下又互槓，網友笑說「思宇妳就直接告白了吧」「思宇對你是真愛呢，人如其名真是罕見」「她是不是暗戀你一直要你注意她...」。

另外，有人不滿王浩宇PO文表示，「到現在還是什麼都和韓粉綁在一起」「現在已經沒有韓粉，堅定支持議長夫人告到底，並且全面幫中壢人罷免這個不分區的議員」「真是黔驢技窮了，只要有錯永遠都是韓粉柯粉的錯」。

(中時電子報)