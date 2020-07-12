大陸河南省一間幼稚園的36歲王姓女老師，不顧自己本應照顧小朋友的職責，竟買來亞硝酸鈉並加進中班學童的早餐內，導致全班23名兒童中毒，造成終身影響，其中更有1名兒童與死神拔河將近1年的時間，最後還是不幸過世；幼稚園則對此事不聞不問，讓受害者家屬氣憤不已。

綜合陸媒報導，這起駭人聽聞的毒殺案發生在去年3月27日，王姓女師疑似與中班的導師有私人恩怨，為了報復該老師，乾脆直接對他的班級下毒，邏輯讓外界無法理解。一名李姓家長表示孩子現在抵抗力很差，每個月都會感冒一次，而且還留下一些後遺症；其他許多倖存一命的兒童，心中更是對老師留下永久的陰影。

報導指出，不幸喪命的幼童當時被送到醫院就被判定中毒嚴重，家人花了大筆金錢治療他的病況，他也一直努力到今年，卻在闔家團園的農曆春節前不幸身亡。所有的受害者家屬都相當氣憤，過世幼童的父母指控園方就連自己的孩子死了也不在乎，一點愧疚、回應都沒有，希望法律能還給他們公道。

這請令外界相當注目的案件將於15日於當地中級法院開庭，許多網友留言表示「立即執行死刑」、「投毒惡行必須嚴懲」、「能不能好好尊重一下這個職業」、「什麼人都能當老師」、「惡魔在身邊」、「這麼變態」、「孩子做錯了什麼」、「應該給她也餵毒」。

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(中時電子報)