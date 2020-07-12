威力彩連槓43期，下期頭獎累積獎金上看16.2億，明(13)日晚上將開出獎號。星座專家小孟老師就列出當天「財運偏旺」的4大星座。其中天秤座祖先庇護能力強，財運獲得提升，有拜有保庇，下注前若多拜祖先，說不定就能中大獎。

據三立新聞網報導，小孟老師點出明日將會是水星恢復順行，結束逆行，顯示過去好幾期沒有中獎是因水逆干擾，小孟老師也提及明日有4個星座偏財運非常旺盛，名單如下：

Top4:雙子座

金星落入雙子座，顯示雙子座好運不斷，金星也代表美麗與愛情，若可以在下注前想一想你喜愛的人再下注，愛的能量能包圍你，讓你奪得頭彩。

Top3：金牛座

天王星落在金牛座，顯示會充滿喜氣，若可以吃紅色食物如：西瓜.火龍果.蕃茄，吃完後再去下注，紅色喜氣的能量能守護你，讓你成為下一位幸運兒

Top2: 獅子座

獅子座靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

Top1: 天秤座

天秤座磁場很好，財運能夠獲得提升，祖先庇護能力很強，建議在下注前多拜租先或者對著天空遙拜祖先，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定就能中大獎。

(中時電子報)