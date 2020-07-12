佳士得10日首度舉行全球聯合夜拍，香港、巴黎、倫敦、紐約四地歷時四小時的馬拉松式拍賣，成交總額達4.2億美元，高達逾124億台幣。全場最高價拍品為羅伊．李奇登斯坦的《裸體與歡愉畫》以4,624萬美元成交，相當於逾13.62億台幣的天價，據稱買家來自亞洲。

佳士得國際行政總裁Guillaume Cerutti表示，這次拍賣釋放三大積極訊息：一是儘管當下經濟環境充滿挑戰，高品質藝術購藏需求依然強勁；二是全球化市場越趨成熟，美洲市場持續增長，歐亞表現非常耀眼；三是創新、與時並進是關鍵， 佳士得現場拍賣及網路平台的創新，獲得客戶積極回應。

這場「ONE：現當代全球聯合夜拍」將傳統拍賣現場體驗提升為全球網路社群接觸拍賣的契機，有超過8萬觀眾觀看直播，6萬觀眾來自亞洲社交媒體 ，包括通過大陸媒體雅昌、台灣媒體Artpro等。

總計四地共82件拍品，成交率94％，創造13位藝術家拍賣紀錄，包括理查德德．艾維頓、韋恩．第伯、喬治．康多等。據統計，37％拍品售予美洲買家、38％拍品售予歐洲買家、26％拍品售予亞太地區買家，全晚最高成交價李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）的《裸女與歡愉畫》，據稱由亞洲買家購入。

李奇登斯坦1994年作的《裸體與歡愉畫》，是他晚年最後的《裸體》系列重要作品，首次現身拍場。畫面中一位一絲不掛的金髮美國女郎獨自在臥室中，戴著藍色頭帶，塗著紅色口紅。她受到來自畫面右方不知何處的干擾而吃了一驚，藝術家在畫中捕捉這一瞬間，將畫面聚焦於女子身體，製造出堪比希區柯克驚悚片的緊張氣氛。

(工商 )