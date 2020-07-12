立法院10日臨時會進行考試院院長、副院長、考試委員被提名人同意權投票，國民黨立委在議場內高舉標語高喊「考委肥缺，分好分滿」，最終黃榮村出任考試院長、周弘憲為考試院副院長。對此，前國民黨立委孫大千以「蠶食鯨吞，吃乾抹盡」諷刺。

立法院會日前進行考試院人事同意權案投票，黃榮村獲得立法院過半數立委同意，為考試院長。周弘憲也獲全體立委過半數同意，為考試院副院長。當天國民黨立委在議場內高舉標語高喊「反對政治酬庸」、「考委肥缺，分好分滿」等口號。

對此，孫大千諷刺表示，為解決「僧多粥少，分贓不均」的情況，綠色政權硬是變出了六個逐步把國家「蠶食鯨吞，吃乾抹盡」的把戲：

第一，三級機關政務常務雙軌制，增加各部門政治任命的職位。

第二，將原本應該超越黨派的職務提名，如考試院、監察院、中選會、以及NCC，全面綠化。

第三，外交公使政治化，擴大駐外人員政治任命的範圍，犧牲正統外交官應有的升遷機會。

第四，廣設東廠錦衣衛，如促轉會、黨產會，一則可以追殺對手，二則可以增加酬庸分配的職位。

第五， 將農田水利會收歸國有，相關職務改由官派。讓綠色基層樁腳，雨露均沾。

第六，推動約聘人員於進用滿三年後，可以擔任有職稱職等的職位。徹底踐踏文官體系，犧牲經過國家考試的正統公務人員應有的發展機會。

(中時電子報)