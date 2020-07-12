老爺爺被砸的全身都是芒果渣。（圖／翻攝自臉書）

台南一名78歲胡姓老翁，因為老伴出車禍出來擺攤水果，前天（10日）疑被一名50多歲羅姓男子要求「繳500元租金」，拒絕後，對方竟惱羞成怒嗆「不繳錢就讓你死！」，甚至拿起芒果往胡翁的身上砸，導致胡翁全身都是芒果渣，此事被一名女網友目睹拍照PO網，引發網友怒火。不料消息曝光後，竟有網友在PTT發文直指，老爺爺有「太多不良紀錄」，希望此件事不要成為麻豆蜜餞阿嬤的翻版，濫用台灣人的愛心。

一名帳號名稱「blueadam193」、老家在事發地的網友，針對此事件在ptt發文：「這位爺爺住透天、田地不少、家境不錯，過去有太多不良紀錄，在台南官田渡爬拔里（原叫渡頭里），很多農民被他偷過蔬菜水果，是當地知名頭痛人物，常常被抓到，有些農民可憐爺爺的老婆車禍後行動不便，選擇不報警，他還是一樣手癢繼續拿去賣」。

針對水果爺爺被砸事件，有網友竟在ptt發文直指老翁有「太多不良紀錄」。（圖／翻攝自ptt）

另一名網友在臉書表示，水果爺爺是許多辛苦農民的頭痛人物。（圖／翻攝自臉書）

原po強調，社會有許多弱勢老人值得幫助，不然渡拔里的農民可能會氣瘋，「老爺爺的背景，是他向媽媽求證過」。他還附上當地其他網友的發文。

另一名網友也在臉書留言：「此人（指老爺爺）在我們『渡頭里』無人不知、無人不曉，他讓我們這裡的辛苦農民蠻頭痛的，他沒種什麼東西，就是有很多蔬菜、水果可以賣，好神奇喔！」。惟網友所言事否事實，仍待查證。

儘管老爺被網友起底，但善化警方得知胡姓老翁被砸，主動介入調查，昨已分別請胡翁、羅男到案說明，但羅男對於犯行並未承認，僅供稱自己以前也在同一處擺攤做生意，是胡翁搶占到他的位置。警方訊後依竊盜罪及社維法將羅男函送法辦。胡翁則認為自己是做小本生意，不願對羅男提告傷害。

(中時電子報)