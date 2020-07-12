全台最大業餘電競賽事、總獎金高達300萬元的「六都電競爭霸戰」，將於13日率先於高雄正式開戰！今年賽事除原有《英雄聯盟》，首度新增手遊《傳說對決》，增加賽事精彩度，其中《英雄聯盟》台中場線上預賽將於7月27日開賽，《傳說對決》於7月28日登場，市長盧秀燕特地親自拍攝活動宣傳影片，體驗電競魅力，為台中選手加油打氣。

運動局長李昱叡說，盧市長上任後陸續舉辦「2019台中電競嘉年華」、「J Team電競列車啟程首站」，希望結合政府與企業力量，以實際行動推廣台灣電競產業，盼藉由賽事提供選手舞台，透過論壇、座談會等分享選手們的生態和培訓內容，讓喜愛電競民眾更了解電競產業。

台中市多所公私立高中職及大專院校也成立電競專班及社團，積極培育台中市優秀電競選手。電競不只是一個運動，不只是一個競賽，同時也是個產業，市府打造台中成為酷城市，持續引進更多的酷運動、酷產業和酷競賽。

運動局說，《英雄聯盟》台中場次線上預賽將分別於7月27日舉辦32強賽、28日舉辦16強賽、29日舉辦8強賽、30日舉辦準決賽、8月1日進行決賽，實體總決賽於8月29日在新北電競基地登場。

《傳說對決》台中場線上預賽分別於7月28日舉行32強賽、29日舉行16強賽、30日舉行8強賽、8月1日舉行準決賽、8月2日舉行決賽，實體總決賽於8月30日於新北電競基地登場。總決賽冠、亞軍最高分別可獲100萬元與30萬元獎金。

運動局強調，「六都電競爭霸戰」，邀集六都市長參與拍攝形象影片，六位市長齊聲向年輕人喊話「為了夢想，你願意起身而戰嗎？」呼籲年輕人勇往直前，為夢想而奮鬥！

(中時 )