52歲的伊能靜近來參加真人選秀節目《乘風破浪的姐姐》，接連因發言爭議使節目轟動，也讓她過往作品再受討論。過去她翻唱多首當時日本樂壇名作，幾乎是80、90年代日本流行樂壇縮影，也為台灣之後掀起的「哈日」風潮暖身。

伊能靜（右）赴日發展期間曾與安室奈美惠同台表演。（圖／YouTube）

伊能靜聲線童稚甜美獨樹一格，早期台灣精銳音樂人為她創作〈爸爸不要說〉、〈悲傷茱麗葉〉、〈我是貓〉等膾炙人口歌曲外，她也曾於1995年赴日發展近4年，據「沒有新歌的唱片行」表示，伊能靜諳日語，加上曾參與在日本極具人氣的侯孝賢導演電影《好男好女》、《南國再見，南國》、《海上花》等片，順勢在日發展期間出了1張EP、3張單曲與1張專輯，其中1曲曾進公信榜，她還曾在現場歌唱節目中與安室奈美惠共演唱跳。

伊能靜舞台魅力與甜稚歌聲獨樹一格，早期經典作品是5、6年級生的共同回憶。（圖／資料照片）

伊能靜將松田聖子的〈野玫瑰練習曲〉與〈Rock’n Rouge〉翻唱為〈愛的日記〉及〈愛麗絲的日記〉；松田聖子勁敵中森明菜的〈少女A〉也由她翻唱為〈選錯電影選錯你〉，原曲意境叛逆，歌詞帶性暗示，曾遭日本放送協會禁播。除了昭和兩大偶像的作品外，伊能靜首張專輯《有我有你》中的〈初戀〉翻唱自岡田有希子1984年獲唱片大賞新人獎的〈-Dreaming Girl-初見戀愛〉。幾位重量級偶像作品伊能靜皆詮釋出色，也是她正統偶像路線的宣示。

被誇勝過原曲

〈誘惑我的心〉原曲〈one night in heaven ～真夜中的天使～〉原唱為鈴木早智子、相田翔子組成的女團「Wink」，中文版MV呈現中東情調，在1989年推出當時編曲動感新穎。《緊緊擁抱我》專輯中〈最佳男主角〉原曲〈夢讓我自己決定〉原唱為美西曲風創作團體「135」；鄧麗君曾重唱該團的〈我愛你〉，巫啟賢、楊大為、霍正奇則都曾翻唱為〈情敵〉。

收錄在《落入凡間的精靈》中的〈cry on your smile〉原唱與作曲者久保田利伸是日本黑人音樂代表人物，伊能靜以日文唱來委婉深情，還曾有日本聽眾誤以為她是日本歌手。收錄於《流浪的小孩》專輯、伊能靜自填中文詞的〈Choo Choo Train〉原唱是街舞偶像團體「ZOO」，也被日網友盛讚「勝過原曲」。

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(中時電子報)