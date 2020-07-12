東海藝術街商圈舉辦露天茶市集，邀請民眾體驗茶道文化。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府經濟發展局輔導東海藝術街商圈，舉辦「茶の森」露天茶聚、音樂、茶市集，活動結合台中購物節宣傳，昨日在柯比意廣場拉開序幕！12日更有茶道具拍賣會，滿滿的茶道特色文化於市集中展現，歡迎喜愛茶藝、花道的朋友到東海藝術街體驗。

經發局表示，市府積極輔導東海藝術商圈推廣商圈特色，此次活動由藝術街上花道老師及著名的茶人杜幸蓉共同策畫，邀集商圈內12家茶文化店家共襄盛舉，現場邀請著名的茶人歌手高閑至老師演出。

經發局說，活動採預先報名制，消息公布僅一天，現場120個茶席體驗名額即被預訂一空。主辦單位為了讓前往民眾有機會共享茶席美好，活動現場備有冰涼好茶，讓所有來到東海藝術街商圈的民眾享用。

活動策劃杜幸蓉提到，「茶の森」茶市集，呼應「森」的概念，利用各種素材特性，以裝置藝術結合多元茶藝文化，塑造出一處清幽森林幻境，讓參與民眾如置身大自然中輕鬆享受茶道。

東海藝術街商圈主委郭達鴻表示，透過活動將東海藝術街充滿人文氣息的底蘊呈現在觀眾面前；東海藝術街已形成一個茶文化聚落，除過去的異國美食、咖啡外，對於茶道具、茶道、花藝有興趣的民眾，也能從此次的茶市集中體驗東海藝術街友善的購物環境。

(中時 )