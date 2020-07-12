三倍券近期上路，政府開放民眾購領，預購人數突破千萬人，但仍有需多人還未購領。對此，國民黨立委許淑華就提醒國人，三倍券相關預算經費來源，依舊是全體國民的稅收而非政府施捨，大家應該重視自身權益去預購，並PO出一張自己的美照，吸引數千網友按讚。

許淑華今12日在臉書貼文，提醒大家今日是三倍券超商第二波預定最後一天，「不論購買方式多麼繁雜、擾民，相關預算經費來源依舊是全體國民的稅收而非政府施捨，所以政府發放，我們應該重視自我權益前往購買」。

許淑華也強調，【三倍振興券有效使用期限】，只到109/12/31止，並提供購買管道及方式，供大家參考：若使用【紙本領取方式】，有兩種方式，一、超商預定購買：第二波預定7/8-7/12。二、郵局直接購買:109/7/15起攜帶身分證、健保卡於郵局直接購買。

若使用【電子票券綁定】，也有兩種領取管道，一、可使用之工具:行動支付、電子票證、信用卡，7/1開始綁定，7/15 開放使用。

許淑華也PO出一張自己的美照，吸引近4千人按讚。此外，三倍券預購上路至今已經10天，預購人數突破千萬人，從目前預購領取狀況來看，有超過900萬人選擇紙本，佔了86%。

(中時電子報)