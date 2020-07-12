菲律賓東方海面上的低壓是否會升格為今年第3號颱風「辛樂克」？氣象局表示，未來大氣條件不利低壓發展，可能高低層分離，模式模擬成颱機率不大。但該系統水氣會進到台灣，周三到周五(7/15~17)中南部有機會一整天都下雨。

氣象局預報員張承傳指出，今晨2時低氣壓位於菲律賓東方海面上，向西移動，時速15公里。目前該低壓的環境滿支持它發展，但未來朝巴士海峽接近時，垂直風切較大，條件不利發展，低壓可能高低層分離，低層中心會到台灣東南方，對流雲系則到南海，模式模擬成颱機率不大。

張承傳說，周三到周五太平洋高壓減弱，西南風增強，低壓水氣移到南海，會順著西南風進來台灣，造成中南部一整天都有機會下雨，各地午後雷雨範圍也增加，除了山區，平地降雨機率也提高。而今天到周二(7/12~14)太平洋高壓影響，天氣穩定，各地多雲到晴高溫炎熱，午後山區有較大雨勢。

(中時電子報)