台中市經發局修訂稽查辦法，並持續輔導未登記工廠申請特定工廠登記。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中市府不定期稽查工廠。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

《工廠管理輔導法》修法新增特定工廠登記輔導相關規範已上路，台中市政府經濟發展局配合中央修正「台中市未登記工廠清理及輔導程序」及「台中市政府加強矯正未登記工廠執行要點」部分條文；105年5月20日後新增的未登記工廠或是高污染工廠，若不配合限期遷廠、歇業，市府將依法斷水、斷電。未來除持續依法稽查外，並持續輔導未登記工廠申請特定工廠登記。

經發局指出，《工輔法》修法內容以105年5月20日為分界點，若為105年5月19日前屬低污染的既有未登記工廠，應依法申請特定工廠登記；非屬低污染的既有未登記工廠，應配合於輔導期限內轉型、遷廠或關廠；若為105年5月20日後新增未登記工廠，應依法停止供電、供水及拆除。

因應《工輔法》修法而修正相關稽查辦法之內容，是將105年5月19日以前非屬低污染的既有未登記工廠，其拒不配合於輔導期限內轉型、遷廠或關廠者、105年5月19日以前既有低污染之既有未登記工廠未依工廠管理輔導法第28條之5第1項規定申請納管或提出工廠改善計畫者、105年5月20日以後新增的未登記工廠等幾種樣態，均列入台中市政府未登記工廠聯合稽查矯正小組稽查辦理，經稽查違規屬實者，將依法執行。

經發局說，若是依照舊法，市府僅能要求新增的未登記工廠或是高污染工廠限期改善，工廠不改善則依法課2至10萬元罰金，但這額度罰金對具規模的工廠並無太大的效果，繳完罰金後仍持續作業。

修法後，這些工廠將面臨遷廠、歇業，若是無法限期改善，將依法通知台電及自來水公司直接停止供電、供水，並通報建管單位強制執行拆除作業，真正切斷未登記工廠營運，落實「不新設、不污染、不危及公安」修法目標。

例如日前經發局聯合稽查的霧峰區2間未登記工廠，為105年5月20日後新增的未登記工廠，且業者「掛羊頭賣狗肉」，將菇寮轉作工廠使用；南屯區的寶文砂石場屬於高污染事業，影響當地民眾生活安全，此類工廠均無法依工廠管理輔導法申請特定工廠登記。

經發局呼籲，105年5月19日前既有低污染未登記工廠應儘速申請納管，再提送工廠改善計畫，並確實依計畫進行改善，以取得特定工廠登記。為輔導業者，經發局已於去年12月成立「特定工廠登記單一窗口」；經發局未登記工廠輔導團隊將協助廠商申辦特定工廠相關流程，歡迎業者多加利用。

(中時 )