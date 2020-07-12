Too late we love what you did Woj. https://t.co/GQ3lHZbs2B — Lance Hartzler (@lance_hartz) July 10, 2020

ESPN權威籃球記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)使用公司帳號辱罵參議員引起風波，但也為「沃神」自己贏來不少支持。推特有黑人網友表示：「你做得很棒，你不用道歉。」快艇隊總教練瑞弗斯(Doc Rivers)也站出來幫腔。

依照那位參議員霍利(Josh Hawley)的質問，NBA「挺黑人不挺港人」叫做雙重標準，那麼你共和黨議員「挺港人不挺黑人」不也是雙重標準？更何況香港遠在千里，美國黑人還是自己的同胞。

美媒ClutchPoints轉述瑞弗斯的說法：「他們(共和黨)總是想把焦點轉移到軍警，其實對軍人的貢獻沒有其他聯盟超過NBA。不然我們這麼做吧，我們來使用支持軍人的標語，同時讓那位參議員來使用BLM標語，這樣一定很酷。」

瑞弗斯指出，BLM(黑人的命很重要)經常被模糊焦點，像是提出ALM(所有種族的命都很重要)來淡化主題，或是把單膝抗議國旗解讀為不尊重軍人。其實球員的行為主軸很清楚就是黑人民權，有些人東拉西扯就是不願意正視。

霍利以5個問題向NBA下戰帖，但面對瑞弗斯的挑戰，他恐怕無法自打嘴巴高舉BLM。瑞弗斯說：「請就事論事，不要轉移話題。我們為軍人做了很多，現在我們要聲援BLM，他願意嗎？也許他該加入我們。」

(中時電子報)