黑白格棋盤大變身！台北車站大廳綻放微笑迎客。(台鐵提供)

台北車站大廳綻放微笑迎客！為營造更「友善環境」，台鐵局趁昨(11)日晚間列車收班後，在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼改造大廳，希望展現台北車站的多元、友善及包容性。台鐵表示，未來車站也將增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用。

台鐵局營造台北車站中央大廳「友善環境」，趁昨(11)日晚間列車收班後，在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼改造大廳，希望展現台北車站的多元、友善及包容性。台鐵局表示，未來車站也將增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用。

因應疫情，台鐵曾宣布禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，並規畫疫情後繼續實施，此消息引起正反意見論戰，更有網友號召民眾到大廳「坐爆」抗議，有人則為常到此聚會的外籍移工發聲，空間應容納更多元的使用。

台鐵局表示，大廳採用黑白格棋盤布局多年，但公共空間可以多層次、多用途的使用，希望對大廳有各種想法的民眾，不論想或站或坐，或支持反對，都可以到這裡，在大廳內找到屬於自己的空間。

台鐵局首先增加友好的微笑圖案，多種表達微笑的語詞建構的友善設計，採國際通用的友善符號與多國詞語，迎接台北車站中央大廳空間的所有使用者，配合中央大廳原有黑白格棋盤布局，展現出全新面貌。

台鐵局也表示，後續將兼顧多元需求的空間規劃，階段性推出友善方案。包括增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用，善盡台鐵局社會責任，讓台北車站中央大廳成為多元文化與族群友善的代表地標。

(中時電子報)