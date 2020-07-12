花蓮地檢署前檢察官林俊佑，被爆出以女兒遭霸凌為由，2018年6月帶刑警2度闖幼兒園私審幼童，嚴重影響司法人員形象，遭司法院職務法庭判決免除檢察官職務，轉任檢察官以外公務員職務。林日前有新證據，以及原審合議庭審判長、前公懲會委員長石木欽因案辭職，公信力受爭議，二度提再審，但仍遭駁回。

林俊佑2018年6月28日，2度指示員警陪同前往幼兒園，威逼園長索討教室監視錄影帶攜回觀看，法務部檢審會認林侵越權限，違反檢察官倫理規範情事，且違失情節重大，事證明確，嚴重戕害檢察官形象，決議停職，並移送監察院彈劾。

監院認定林因懷疑女兒在就讀的幼兒園遭同學欺負，園方未妥善處理，假借職務權力，指示員警隨同前往幼兒園，不顧園長及老師勸阻，執意進入教室，嚴厲質問學童，致幼童心生恐懼，並妨礙師生上課權益，提案彈劾並移送職務法庭究責。

職務法庭去年5月判林俊佑免除檢察官職務，轉任檢察官以外公務員職務。林俊佑不服，去年9月提起再審遭駁回。

林日前再以自花蓮地院判決發現新證據為由，並以媒體報導，原審合議庭成員、前公懲會委員長石木欽因案辭職，公信力受爭議，二度提再審，職務法庭仍駁回。

(中時 )