大陸和印度邊境日前爆發自1967年的邊境衝突後，最大規模的衝突，雙方各有人員傷亡，但大陸一直以來皆未公開解放軍確切的死亡人數；近日網路上流出一份解放軍108人的死亡名單，被印度網友轉發，但仔細一瞧才發現，這份名單竟是《水滸傳》中的108條好漢。

中印邊境爆發衝突後，大陸始終未對外公開真實死亡人數，引起外界關注，近日有印度網友瘋狂在網路轉發一份聲稱是「解放軍108人」的死亡名單；但經各國網友仔細一瞧發現，名單上所列出的名字，竟是中國古典四大文學名著之一《水滸傳》中的角色，108條好漢的英文名字。

許多大陸網友得知此消息後，紛紛到該名印度網友的社群帳號下留言譏諷，「我要笑死了 India No.1」、「慕名而來」、「笑死我了」，而消息轉到PTT後，也引起台灣網友討論，「印度這次真的被釣到」、「覺得是五毛故意散佈」、「看名字就笑出來了」。

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(中時電子報)