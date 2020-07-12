曾在無數NBA球迷心中留有深刻回憶的活塞舊主場奧本山宮殿球館，12日正式爆破拆除，儘管活塞已在2017年9月搬遷到全新的小凱薩球館，可是奧本山宮殿球館至今仍讓球迷難忘的理由，仍是2004年11月19日那場「奧本山大亂鬥」！

奧本山宮殿球館位居距離底特律市中心80公里的奧本山上，是由前活塞老闆威廉戴維斯出資7000萬美元興建，且在1998年8月啟用，共有22076個座位，1000個VIP座位，180個豪華包廂，不僅舉辦活塞主場賽事，也當作大型演唱會場地。

2004年11月19日這場震驚全世界的奧本山大亂鬥，當時溜馬作客來到奧本山宮殿球館遭遇活塞，在比賽即將結束時，活塞中鋒班華勒斯重重推了溜馬前鋒世界和平(當時還叫阿泰斯特)，造成兩隊球員激烈衝突，沒想到風波越演越烈。

因為阿泰斯特躺在記錄台上冷靜(或挑釁？)，卻遭活塞球迷把飲料倒在他身上，讓他氣到衝向觀眾席，直接跟球迷打了起來，史蒂芬傑克生、小歐尼爾等溜馬球員也加入戰火，現場頓時失控，最後這3名球員也遭聯盟重罰，其中世界和平更被處以剩餘球季禁賽。

(中時 )