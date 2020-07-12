日本知名的排行榜調查網站「rankingoo」，近期推出「漂亮的30年代女演員人氣排名」，鎖定30多歲的女星票選，結果竟大洗牌，女神新垣結衣、深田恭子都無緣冠軍，而拿下第1名的正是35歲氣質女星綾瀨遙。

長澤雅美（左圖）、北川景子都上榜。（圖／本報系資料照片）

日本排行榜調查網站「rankingoo」針對30多歲的女星進行人氣票選，經過激烈投票後，票選結果竟大洗牌，第10名是影歌視三棲的柴崎幸，第9名是實力派演員吉高由里子，第8名是擁「廣告女王」封號的木村文乃，第7名是新婚人妻多部未華子，第6名是氣質女星長澤雅美。

35歲氣質女星綾瀨遙奪下30年代女演員人氣排名冠軍。（圖／本報系資料照片）

人氣女神石原聰美則封第5名，將在秋天升格當媽咪的北川景子奪第4名，而眾所矚目的前三名，各個來頭都不小，第3名是美魔女深田恭子，第二名是「國民女神」新垣結衣，而冠軍則被氣質女星綾瀨遙拿下，35歲綾瀨遙不僅是身兼演員、歌手，凍齡的她更擁前凸後翹的好身材，奪下本次投票冠軍可以說是實至名歸。

(中時電子報)