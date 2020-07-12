昨(11日)上午新北市永和區文化路一處建築工地，開挖地下室時，因擋土連續壁破洞，地下水往內宣洩，造成一旁的道路塌陷150平方公尺，路基壓斷瓦斯與自來水管線，新北市緊急撤離80戶共計103人。今新北市工務局長詹榮鋒表示，將依建築法先行開罰9萬元，並勒令停工，建商後續將全力賠償周圍住戶損失。

詹榮鋒表示，這次新北永和的路面坍榻事故將重點擺在復原工作，將盡全力恢復水電與瓦斯管線，並需要2-3天修復時間，且會確實核實受損地基已完全穩固。而水電已於今早完成修復，期望也能在今日順利修復完瓦斯管線。

此次事件的主因為擋土連續壁破洞。詹則說明，地下開挖工程為上往下開挖，本就有許多不可預期的突發狀況，連續壁破裂也是有可能發生的。對此營建廠商也承認在施工上有疏失，已要求廠商為賠償與後續處理做出準備。

詹更強調，這次事故將對廠商祭出罰則，因已影響公共交通安全，將依《建築法》初步開罰9萬元並勒令停工，且將重點擺至受影響之住戶損害賠償。

(中時電子報)