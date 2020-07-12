77歲印度寶萊塢老牌巨星阿米塔巴昌（Amitabh Bachchan）昨（11）日宣布自己感染了新冠肺炎，目前已住院治療。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度超級巨星阿米塔巴昌昨日在官方推特宣布，感染了新冠肺炎。阿米塔巴昌說，「我進行新冠病毒檢測後，結果呈現陽性，目前已經住院治療，院方已通知當局，家人及員工必須進行病毒檢測，目前仍在等待結果出爐。」

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

阿米塔巴昌更呼籲過去10天曾和他近距離接觸過的人進行採檢。

路透社報導，阿米塔巴昌的44歲兒子、同為寶萊塢巨星的阿比謝克巴昌（Abhishek Bachchan）隨後也宣布確診新冠。阿比謝克巴昌透露，父子倆目前症狀輕微。

阿米塔巴昌1969年首度挑戰大銀幕，自此他稱霸印度電影近半世紀，過去50年來，他一共出演180多部電影，被譽為印度電影的傳奇人物，以及印度現存最偉大的演員。

印度目前是全球第3個新冠肺炎疫情最慘重的國家，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至12日上午9時，印度有逾82萬人染疫，約2.2萬人喪命。

印度疫情仍未受到控制，過去24小時，印度共通報27,114起新增病例。

(中時電子報)