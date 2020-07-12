遊戲股王鈊象 （3293）旗下網路遊戲業績暢旺，帶動近期營運動能向上攀升。鈊象表示，看好未來全球博弈市場發展，以及老虎機、棋牌類遊戲產品生命週期長，未來仍有相當大的發展空間，接下來將不斷調整優化產品以增強競爭力，預期未來3～5年內成長動能無虞。

鈊象日前公布6月營運表現，單月營收6.81億元。單月營業淨利3.48億元、稅前淨利3.11億元、稅前每股盈餘4.44元。

第二季營收19.58億元，季增3.38％，年增69.8％，改寫歷史次高。第二季單季稅前盈餘12.96元，略低於第一季的13.48元。

累計今年上半年鈊象營收達19.58億元，季增3.38％，年增69.8％。上半年每股稅前盈餘26.44元，與去年同期的13.15元相比，呈現翻倍成長。鈊象獲利表現亮眼，今年持續獲得法人力挺，股價也自今年初393元一路飆漲，自7月初以來股價已站穩800元大關。

近年來鈊象積極調整旗下產品組合，過去線上遊戲尚未興起時，遊戲機台佔65％，網路遊戲僅35％，但這樣的狀況已不復見。近3～4年來，鈊象加強旗下行動網路遊戲的開發與運營，以最新的數字來看，目前鈊象旗下網路遊戲、商用遊戲機的營收占比分別為93％與7％，其中網路遊戲部分，又以6大手機遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》和《金虎爺》為主要營運動能。

鈊象主打博弈市場，產品本身生命週期較一般手遊較長，加上鈊象進入市場時間早，目前已站穩龍頭地位。此外，鈊象近年來積極開發海外市場，董事長李柯柱先前在股東會上層表示，全球博弈市場商機龐大，鈊象僅佔2％，因此仍然有相當大的成長空間。接下來，鈊象將會先把策略重點放在東南亞市場，且不斷調整優化產品，期望未來可與歐美博弈遊戲大廠競爭。

展望下半年，法人表示，鈊象下半年主要營運動能仍然來自旗下6大行動遊戲平台，看好棋牌類、老虎機等遊戲未來成長性大，同時也將利用社群機制吸引年輕族群，並透過AI大數據分析刺激玩家消費。法人看好，鈊象下半年營運樂觀，未來3～5年成長動能也沒問題。

(工商 )