資訊服務商精誠資訊（6214） 受惠於企業數位轉型商機，近期營運動能強勁，精誠表示，展望下半年，精誠動能將來自遠距辦公相關需求、資安需求，以及高科技製造業的虛擬化平台商機。法人表示，轉型需求強勁，加上下半年邁入資服業傳統旺季，樂觀看待下半年營運動能與表現。

精誠資訊6月營收2.66億元，創單月營收新高，較上月增加36.6％，年增10.14％。第二季單季營收58.65億元，季增1.9％。今年上半年營收116.23億元，年增12.13％，也寫下歷史新高。

精誠表示，6月營收貢獻主要來自金融業、科技製造業與政府專案驗收認列，像是中、南部政府單位的大型專案建置規劃與加值服務提供，還有金融業客戶因應數位轉型而生的系統升級與軟體服務案，都為營收帶來成長。精誠指出，儘管今年上半年受美中貿易戰以及新冠肺炎疫情影響，供應鏈遭受嚴重衝擊，使得全球經濟發展充滿變數，但新冠肺炎疫情延燒，也帶動遠距辦公、電子簽名、線上教育、遠距醫療等數位轉型需求驟增，同時加速雲端經濟成長，對精誠來說都是重要的成長動能。包括資安、雲端的遷移、數據中心、網通、電商的需求都相當強勁。

展望2020下半年，精誠指出，國內疫情雖逐步趨緩，海外疫情控制狀況仍有待努力，遠距辦公相關需求仍有很大的成長空間。而駭客攻擊事件頻傳所促動的資安需求、以及高科技製造業為確保業務營運持續的虛擬化平台商機也預期將帶動另一波成長動能。

精誠表示，5G正式商轉，接下來集團將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決資安隱憂與技術落差。

(工商 )