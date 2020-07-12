因應疫情，今年的表揚活動改採直播方式進行，僅有受獎人與基金會工作人員到場。（陽光基金會提供／黃婉婷桃園傳真）

傷友陳瑄玟（中）在接觸陽光基金會後，個性變得越來越開朗。（陽光基金會提供／黃婉婷桃園傳真）

傷友阿賢在復健之路上相當認真。今年更順利重返職場。（陽光基金會提供／黃婉婷桃園傳真）

為鼓勵傷友積極面對復健，陽光基金會桃竹中心11日舉辦復健表揚活動「為自己喝采」，期待能透過活動鼓勵傷友，在往後的復健路上繼續堅持。陽光基金會執行長舒靜嫻、桃竹中心督導蔡忠憲也特地到場支持，替每個努力為自己而活的傷友、口友加油打氣。

陽光基金會成立於1981年，30多年下來服務遍布全台灣各縣市，其主要服務的對象為燒傷者、血管瘤、神經纖維瘤、口腔癌患者以及顏面損傷者；陽光基金會提供諮詢、復健服務，依照個案需求做規劃，是個整合生理、心理重建及社會教育的全方位團隊

「連找回的零錢也握不住！」在表揚名單內的傷友阿賢，其身分是自越南來台的移工，1年半前因工受傷，全身有25％的2度、3度燒傷，起初他連最基本的下床、吃飯都必須倚靠他人幫忙，個性好強的他，即使曾經想過要放棄，但最後仍在治療師的耐心陪同下，順利走過漫長的復健旅程。

「我覺得陽光基金會的社工和治療師都比我還了解我自己。」另一位受表揚的傷友陳瑄玟，2年多前因車禍受傷，造成16％的燒傷面積，起初她都必須坐著輪椅，對於往後的人生並無期望，但她相當信賴治療師的專業，即便偶爾在復健時會有怠惰之心，但總能在治療師的鼓勵下，順利達成復建計畫所設下的目標，現在她已可以不需靠著輪椅行走，也順利找到新工作，在身心靈上都邁入人生下一階段。

本次活動的表揚名單為：全力以赴獎─李國慶、邁步向前獎─陳瑄玟、力爭上游獎─潘烈賢、敬業樂群獎─盧俊源、泰然自若獎─張瑞堂；除張瑞堂為口腔癌病友外，其餘都為燒傷傷友。

(中時 )