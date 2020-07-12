在雲林縣某診所尋求墮胎不成的20多歲印尼籍染愛滋並的女移工被找到了！據了解，今（12日）凌晨兩點被桃園市專勤隊逮捕，桃園市衛生局已前往抽血，預計下午移送苗栗地檢署。

該名妙齡女移工6月18日到雲林縣某婦產科尋求墮胎，懷孕超過24周，診所不建議人工流產，她在診所抽的血10天後被驗出愛滋病陽性，她在診所留的資料假冒他人，雲林縣衛生局連繫不上，如從人間蒸發，據了解她有4名男友。

該名懷孕女移工面貌姣好，她被驗出愛滋病毒陽性消息傳出後，引起移工圈震撼，但迄今尚無法確認感染者有多少人。

雲林縣專勤隊昨（11日）發布新聞稿指出，已加強追查該女移工去向，並主動查察轄區易聚集外來人口及場所，並協助清查與其發生不安全性行為的感染高危險群移工身分。

今（12日）凌晨2點，移民署桃園市專勤隊找到1名逃逸女移工，經確認是該名在雲林墮胎不成、罹患愛滋病的印尼籍女移工，桃園市衛生局已前往桃園專勤隊抽血，因她是非法逃逸外勞，下午將移送苗栗地檢署。

(中時 )