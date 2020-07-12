桃園龜山一間早餐店老闆娘爆料，一名年約20歲女子連續11天訂外送，拿到餐點後卻惡意棄單吃「霸王餐」，讓她氣得上網爆料女子惡劣行徑，不料對方知情後，竟上門嗆聲要告老闆娘偷拍，直到看見有錄影畫面才軟化道歉，但店家決定堅持提告。

原PO在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，一名年約20歲的女子，連續11天向她工作的早餐店訂餐，但該女子只要收到餐點就立馬取消訂單，「每天都吃霸王餐喔，名字都換來換去，各大店家只能多加留意下」，但該女子填的地址卻從未變過。

原PO氣的表示，「這位完全沒有人格可言的小姐，如果妳真的很想紅，老闆娘可以告訴妳，妳會如願的」，女子11日故技重施訂了8樣餐點，這一次老闆娘跟外送員確認餐點後，隨著外送員一起到女子家送餐點，女子收到餐點後再次以送錯餐點退款，整個過程都被老闆娘錄影存證。女子在臉書看見爆料文後，一度上門嗆聲要告老闆娘偷拍，直到看見有錄影畫面後才軟化道歉。

不過原po堅持提告「妳以為取餐的時候遮住臉就拍不到嗎？妳太天真了！我們就是要讓妳得到教訓」。原PO並表示，只要這名女子叫外送，出餐前一定會拍照存檔，證明她提出的取消理由全部都不是真的。

這名連吃11天霸王餐的女子，知道自己取餐畫面被打馬貼出後，竟直接跑到早餐店嗆聲，要告老闆娘偷拍，事後卻又求老闆娘原諒她。發文一出就破2萬網友按讚，紛紛大罵「這是詐欺了」、「乾脆送她去坐牢可以每天吃免費的」、「這種人可以不幫她上馬賽克嗎」、「太丟臉了」、「無恥到爆炸」、「人不要臉天下無敵」、「詐欺是公訴罪」、「好缺德」、「有夠扯的」。

(中時電子報)