大陸長江流域近期受到暴雨影響，多處出現洪水、土石流，受災幅員廣大。其中長江上游水情緊急，長江中下游的淡水湖水位持續上漲，最大淡水湖「鄱陽湖」的水位已超過1988年洪水時的22.52公尺，創下歷史新記錄。

據《浙江日報》報導，長江下游的洞庭湖、鄱陽湖及太湖，受到河水匯聚導致水位持續上漲，江西省委書記劉奇直言「如臨大敵、如履薄冰」，防汛抗旱指揮部昨（11日）已將鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區列為洪水紅色預警。

同時，長江乾流也對鄱陽湖形成頂托倒灌，導致水位持續上升；江西省軍區上饒軍分區出動民兵隊伍，爭取時間加固堤壩。

鄱陽湖5日時水位就已超過警戒線，今（12日）上午更已突破22.52公尺的歷史記錄，而且水位還在繼續上升，是1998年以來最為嚴峻的水災。江西省防汛抗旱指揮部最新統計，截至昨日下午5時，水災已導致鄱陽湖流域521萬餘人受災、43萬餘人被緊急轉移安置，還有455千公頃農作物受災。

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(中時電子報)