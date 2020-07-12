行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜昨至金山出席不同活動，侯友宜結束行程後，臨時起意停在中角灣想與蘇貞昌打招呼。當時蘇正要離開，侯便下車向蘇揮手，蘇也打開窗戶回應，並說侯最會講，「中央確實要補助來減少地方負擔」。然而，因此事侯被說「攔車」，前國民黨立委陳學聖分析後表示「絕對不是小事」。

陳學聖在臉書撰寫「侯友宜攔車『感謝』，絕對不是小事！」一文。對於民進黨新北市主委、議員何博文說侯攔蘇貞昌的車，是讓新北市民覺得難堪，陳學聖認為，難堪是真的，但不是新北市民，而是蘇貞昌，還有民進黨。他說相信蘇貞昌和侯友宜巧遇離開後，一定氣到爆，說不定還猛踹車板，覺得自己被設計了！「就如同何博文說的，有那麼多可以見面的場合，為什麼一定要這樣半路攔車？這是民進黨這邊的觀點」。

陳學聖認為，若換個角度，去想想侯友宜為什麼要這樣作，一定是有委屈，不然就是有隱情？他提及，蔡總統最近兩回來新北市，一回沒通知，一回選在質詢時間，簡單說，就是不想讓你陪！明顯侯就是吃了悶虧！

陳學聖說，這回蘇、侯背後如何角力，大家不清楚，但依他多年從政經驗，兩人都是主官，能夠親蒞現場，就已是主辦單位的福氣，何況慢幾分鐘又何妨，頂多讓社區舞蹈班多跳兩支舞，這個大家都會，社區媽媽也很樂。且中角灣就在金山市區邊，兩個活動地點頂多五分鐘車程，兩邊維安又同是新北市警方，最後竟然變成半途攔車「感謝」，讓大家開了眼界。

陳學聖表示，或許大家不知道的情節是，一方知道對方會來，所以催趕快走，一方想攔路成功，想辦法儘量要拖，一催一拖間，誰最辛苦？當然是警察，兩邊都是長官，都得罪不起。左右不是，好為難！不過也只能慢慢習慣，因為2022選舉已悄悄開始！

(中時電子報)