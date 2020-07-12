家長可陪伴孩子共同成長，一起歡度快樂假期，享受愉快又溫馨的暑假時光。（台中市家庭教育中心提供／陳世宗台中傳真）

台中市家庭教育中心，今年7月至8月特別安排許多活動。（台中市家庭教育中心提供／陳世宗台中傳真）

隨著新冠肺炎疫情漸趨穩定，國內逐漸解封，又逢暑假來臨，想帶孩子出門走走放風，卻不知道要去哪嗎？台中市家庭教育中心今年7月至8月特別安排許多活動，讓您陪伴孩子共同成長，一起歡度快樂假期，享受愉快又溫馨的暑假時光。

台中市家庭教育中心活動，包含倫理教育系列－「祖孫牽手看世界」及「祖父母節宣傳暨慶祝活動」、與伊甸基金會合作的「愛從家開始」系列活動、由陸爸爸說演故事劇場帶領以繪本說演故事為主的「2020夏日齊＂劇＂ 愛在吾家」系列活動、提升親子性別意識的「性平小旅行」活動，以及讓您飽眼福、長知識的樂伴夏日電影院等各式各樣暑期好康，邀臺中市民共學、共伴、共玩，促進家庭互動交流，為彼此感情加溫，拉近你我的心。

教育局指出，除親子活動外，家庭教育中心亦規畫一系列婚姻教育相關課程及活動，讓將婚及新婚者學習打造婚姻生活幸福藍圖。

教育局表示，家庭教育中心期望透過一連串活潑有趣且多元的活動與課程，豐富市民夏日生活，營造溫馨家庭氛圍，活動詳情請隨時關注中心網站(https：／／www.family.taichung.gov.tw／）或追蹤臉書粉絲專頁（請搜尋：台中市家庭教育中心）最新消息，滿滿活動等您來參加！

(中時 )