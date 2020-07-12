新華社12日報導，據微信公眾號「鄱陽發布」的消息，截至7月12日7：00，饒河鄱陽站水位已達22.74米，超1998年水位13cm，目前仍在上漲中。這是大陸最大淡水湖的水位打破了有水文紀錄以來最高的的歷史極值。

大陸近日來因連續強降雨和上游來水的影響，江西省內河流水位呈現暴漲狀態。截至11日，江西省的河道一共有32個超出警戒值，河水不斷湧入導致鄱陽湖水位飛速上漲。與此同時，長江支流也對鄱陽湖頂托倒灌，讓水位不斷抬升。

根據記錄，鄱陽湖星子站水位在5日1時超出警戒值之後，在短短一周內就突破歷史紀錄，且目前水位仍在上漲。

鄱陽湖流域正面臨著自1998年以來最嚴重的洪災。據江西省防汛抗旱指揮部最新統計，截至11日17時，暴雨、洪水等災害已經讓鄱陽湖流域受篩人數達521萬多人，有43萬餘人被緊急撤離安置，超過45.5萬公頃農作物受災。

也因為洪水災情嚴重，長江水利委員會水文局10日將鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區洪水警報提升至紅色預警。江西省防汛抗旱指揮部決定於7月11日10時將防汛Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級，相關省市部門將全力搶險救災。

據統計，各地回報截至10日，江西已投入抗洪與救災人力已經超過10萬人次，其中包括各級黨政幹部、民眾，以及來自江西省軍區、武警、消防員。

江西省防汛抗旱指揮部秘書長徐衛明表示，與1998年相比，湖區無論是堤防還是抗洪搶險設施設備都有大幅提升。我們將把人民群眾生命安全放在第一位，全力迎戰超歷史極值特大洪水。

(中時 )